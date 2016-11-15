بالصور.. منزل ترمب "تحفة فنية" تتجاوز 100 مليون دولار

ربما سيكون من الصعب على الملياردير دونالد ترمب ترك منزله الفخم في نيويورك وثمنه 100 مليون دولار للانتقال إلى البيت الأبيض خلال الأشهر القليلة المقبلة.

يقع "برج ترمب" في ولاية نيويورك حيث يوجد منزله في الطابق الـ 66 وهو مكون من 3 طوابق ويطل على سنترال بارك وسماء منهاتن.

ويتميز المنزل بتصميم فخم وديكور غني بالتفاصيل الفريدة، بدءا بباب المدخل المصمم والمصنوع من الذهب والماس لاستقبال الزوار.

ويعتبر المشهد الداخلي مبهرا للغاية وحِرَفياً إلى حد ما، حيث صُممت الأسقف بتفاصيل فريدة مستوحاة من الأساطير اليونانية الكلاسيكية، وغطيت الجوانب والأعمدة بالرخام، بينما صممت تيجان الأعمدة والزجاج والأطباق والمزهريات من الذهب الخالص.

ويسكن رجل الأعمال دونالد ترمب مع زوجته ميلانيا (45 عاما) وابنهما بارون (9 أعوام) في المنزل، ويوجد لدى ترمب4 أطفال آخرين وهم: دونالد الابن وإيفانكا واريك وتيفاني.

وكل هذه الأناقة والكمال في منزل ترمب هي من إبداع المصمم أنجيلو دونغيا، حيث أصبح مشهورا بتصميم المنازل في الفترة بين عامي 1970 و1980 بعد العمل مع مجموعة من العملاء مثل رالف لورين وباربارا والترز وماري تايلور مور وغيرهم. واستوحى تصاميمه الداخلية من الفلسفة التي تقول: "يجب عليك أن تشعر بأن كل ما هو حوالك جذاب ، وأنك أنت جذاب".

وتلقى أنجيلو العديد من الجوائز طوال حياته بما في ذلك جائزة تومي لتصميم Fabric، وتوفي عام 1985 عن عمر يناهز 50 عاما. وعندما بدأ بتصميم منزل دونالد الفاخر استوحى التفاصيل من عهد لويس الرابع عشر الذي حكم خلال العصر الكلاسيكي في فرنسا من عام 1643 حتى 1715.

ويتجلى هذا النمط أيضا في إدخال الذهب عيار 24 قيراط في الأسقف وثريات الكريستال، وكذلك المكتب الموجود في غرفة عمل ميلانيا.

وتوجد في غرفة الطعام أكواب من الشاي الزجاجية المطلية بالذهب وهي موضوعة على أطباق من الذهب، كما توجد مصابيح ومزهريات وتماثيل ذهبية عصرية في منزل دونالد الفخم.

ويوجد طاولة مخصصة للصور التذكارية للعائلة وصورة فريدة لوالد ترمب الراحل في غرفة الجلوس، بالإضافة إلى بعض الكتب التي يقدر سعرها بـ 15 ألف دولار.

وطور دونالد "برج ترمب" الذي اكتمل عام 1983، وهو يعتبر موطنا ليس فقط لرجل الأعمال دونالد ترمب ولكن أيضا لعدد من متاجر التجزئة وغيرها من الشركات.

واستغل ترمب هذا البرج كمنصة لحملته الانتخابية الرئاسية، ودعا المشاهير مثل الممثل بروس ويلس والبرتغالي اللاعب كريستيانو رونالدو كضيوف على البرج.

ولكن يبقى منزل دونالد ترمب على طراز لويس الرابع عشر مجرد أنموذج واحد من الممتلكات الفاخرة التي يملكها ترمب، حيث توجد ملكية Mar-A-Lago على مساحة 80 ألف قدم مربع في فلوريدا، وهي ورقة ترمب الرابحة مقابل شرائها بمبلغ 5 ملايين دولار عام 1985.