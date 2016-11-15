الموافقة على مشروع قرار قطري يدين الانتهاكات في سوريا

وافقت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية، على مشروع قرار تقدمت به قطر باسم عدة دول يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

ويدعو القرار، الذي وافقت عليه ال إلى استعادة اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويطالب جميع الأطراف، وعلى رأسها النظام السوري بوقف الهجمات ضد المدنيين، بما في ذلك المناطق المأهولة بالسكان.

ويدين القرار أيضا التهجير القسري للسكان في سوريا، ويعرب عن القلق إزاء نتائج هذه السياسة على التركيبة السكانية في البلاد. كما يستنكر الهجوم المروع الذي استهدف قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويشدد القرار على ضرورة المساءلة عن الجرائم التي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. كما يدين الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ارتكبت في سوريا، والانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف، وتدمير ونهب التراث الثقافي السوري.

كما يؤكد على الحل السياسي للأزمة السورية، ويدعو إلى انتقال سياسي حقيقي على أساس بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.