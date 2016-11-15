المسلم كيث إليسون يقترب من رئاسة الحزب الديمقراطي الأمريكي

السيناتور كيث إليسون

أعلن النائب الديمقراطي الأمريكي المسلم كيث إليسون، ترشحه لرئاسة الحزب الديمقراطي الأمريكي، موضحًا أنه سيسعى إلى جعل الحزب أكثر تقدمية.

وقال إليسون -53 عاما – في بيان "أنا فخور بإعلان ترشيحي لمنصب رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، وإذا سنحت لي الفرصة بتولي هذا المنصب، سأفعل ما بوسعي لكى يصبح الحزب الديمقراطي منظمة تجمعنا وتبادر إلى وضع برنامج يحسن حياة الناس".

وإليسون نائب عن مينيسوتا، وكان أول مسلم يدخل إلى الكونغرس عام 2006. وكان من أوائل الذين دعموا بيرني ساندرز فى أكتوبر 2015 في مواجهة هيلاري كلينتون خلال السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

من جهته أطلق بيرني ساندرز، حملة لجمع توقيعات لدعم السيناتور كيث إليسون، أول عضو مسلم منتخب في مجلس النواب، رئيسًا للحزب.

ودعا ساندرز أنصاره خلال الحملة التي أطلقها عبر موقعه الإلكتروني، إلى المشاركة في دعم إليسون .

ويرى إليسون ضرورة مشاركة المسلمين بشكل فعّال في السياسة الأمريكية، كما يشير إلى وجود العديد من القيم التي يمكن للولايات المتحدة أن تكسبها من الأفراد المسلمين.

وفى حال فوزه، سيصبح إليسون أول مسلم وثالث رجل أسود يترأس الحزب.

وبعد ثماني سنوات من رئاسة أوباما، يواجه الحزب الديموقراطي أزمة إثر خسارته انتخابات الكونغرس والبيت الأبيض وكذلك الكثير من الولايات على المستوى المحلي.

وتمر معركة إعادة بناء حزب جون كينيدي وبيل كلينتون، بحسب كيث إليسون، بعملية تحول شعبية من خلال تعزيز العلاقات المحلية.