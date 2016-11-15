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الدوار والغثيان يصيبان ميسي ورفاقه بطائرة منتخب الأرجنتين

15/11/2016

ميسي تعرض للدوار أثناء رحلة فريق الأرجنتين

تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، أمس الإثنين، لحالة من الغثيان والقيء والدوار خلال رحلة المنتخب الجوية إلى كولومبيا، لخوض مباراة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية عبر موقعها على الإنترنت، أن "ميسي وبعض أعضاء الفريق الأرجنتيني تعرضوا لحالة من الدوار الشديد والهبوط الحاد خلال وجودهم بالطائرة المتوجهة إلى كولومبيا".

ويحل المنتخب الأرجنتيني ضيفًا على كولومبيا، فجر غد الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 12 لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

ويتصدر المنتخب البرازيلي الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أوروغواي، بينما تحتل كولومبيا المركز الثالث برصيد 18 نقطة، وتأتي الإكوادور رابعًا برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن تشيلي.

وتحتل الأرجنتين المركز السادس برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن باراغواي ونقطتين عن بيرو، وتأتي فنزويلا في المركز التاسع برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة عن بوليفيا.

ووفقًا للوائح اللجنة المنظمة للبطولة، يتأهل للمونديال أصحاب المراكز الأربعة الأولى في التصفيات مباشرة، بينما يخوض صاحب المركز الخامس (ملحق الفيفا).

 

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