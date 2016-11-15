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الجنائية الدولية : أمريكا ربما ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان

15/11/2016

 

فاتو بن سودا /المدعية العامة للمحكمة الجنائية

أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مساء أمس الإثنين أن القوات الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية قد تكونان ارتكبتا جرائم حرب في حق المعتقلين في أفغانستان بين عامي 2003 و2004 خصوصا القيام بأعمال تعذيب ومعاملة وحشية.

وقالت فاتو بن سودا في تقرير يستند إلى أبحاث أولية، وهي مرحلة تسبق فتح تحقيق "هناك قاعدة معقولة من المعلومات تسمح بالاعتقاد، أنه خلال استجواب هؤلاء المعتقلين، لجأت عناصر من القوات المسلحة الأمريكية و" سي آي إيه " إلى أساليب تشكل جرائم حرب".

ومن المفترض أن تقرر المدعية العامة سريعا ما إذا كانت ستطلب من القضاة فتح تحقيق في هذه الجرائم التي تشتبه في أنه تم ارتكابها من جانب عناصر في القوات الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وعناصر من القوات الحكومية الأفغانية وحركة طالبان.

وسيكون من الواجب تحديد ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية مختصة بالتحقيق في هذه الجرائم .

واستنادا إلى العناصر التي في حوزتها، تعتقد المدعية العامة أن عناصر من القوات المسلحة الأمريكية أخضعوا "ما لا يقل عن 61 معتقلا للتعذيب والمعاملة الوحشية، والاعتداء على كرامة الإنسان على الأراضي الأفغانية".

وبحسب تلك العناصر أيضا فإن أعضاء في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "قد يكونون أخضعوا 27 معتقلا على الأقل" لتلك الأساليب أيضا على الأراضي الأفغانية وعلى أراضي بلدان أخرى أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مثل بولندا ورومانيا وليتوانيا.

وشددت المدعية على أن هذه المزاعم "لا تتعلق فقط بحالات معزولة".

ورأت أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن هذه الجرائم "تم ارتكابها تنفيذا لسياسة أو عدد من السياسات الهادفة إلى الحصول على معلومات من خلال أساليب الاستجواب المستندة إلى طرق قاسية أو عنيفة هدفها خدمة الأهداف الأمريكية في النزاع بأفغانستان".

 

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