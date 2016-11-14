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مهرجان القاهرة السينمائي يهدي دورته 38 إلى محمود عبد العزيز

14/11/2016

الفنان المصري محمود عبد العزيز

قالت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأحد إنها ستهدي الدورة الثامنة والثلاثين للمهرجان التي تنطلق هذا الأسبوع إلى الفنان محمود عبد العزيز الذي توفي أول أمس عن 70 عاما.

وحصل عبد العزيز من المهرجان على جائزة أفضل ممثل في الدورة الثالثة والعشرين عام 1998 عن دوره في فيلم (سوق المتعة) كما كرمه المهرجان في دورته الثلاثين عام 2006.

وجاء في بيان للمهرجان قبل 48 ساعة من انطلاقه "تتقدم رئيس المهرجان ماجدة واصف والعاملين فيه بخالص التعازي للشعب المصري والأمة العربية وأسرة النجم الكبير وتعلن عن إهداء الدورة الثامنة والثلاثين التي تعقد في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر الجاري إلى اسم وروح الراحل العظيم".

وتقام عروض الدورة الثامنة والثلاثين للمهرجان في دار الأوبرا المصرية وبعض دور العرض في وسط القاهرة.

وتشمل المسابقة الدولية 16 فيلما من مصر وفرنسا وبولندا والمجر وإيطاليا والهند والصين والتشيك واستونيا وجورجيا وكرواتيا والبرتغال والجزائر فيما تعرض تسعة أفلام خارج المسابقة الرسمية.

كما يضم المهرجان عدة برامج موازية مثل آفاق السينما العربية وأسبوع النقاد وسينما الغد والبانوراما الدولية وبانوراما الأفلام المصرية.

وكان المهرجان أعلن في وقت سابق عن تكريم الممثل المصري يحيى الفخراني والمنتج الفلسطيني حسين القلا والمخرج المالي شيخ عمر سيسوكو واسم المخرج المصري الراحل محمد خان.

 

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