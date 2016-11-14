منظمة الأرصاد الجوية العالمية: 2016 الأسخن على الإطلاق

عام 2016 هو الأكثر سخونة على الإطلاق

قالت منظمة الأرصاد الجوية العالمية إن العام الحالي 2016 في طريقه ليكون الأشد سخونة على الإطلاق، محذرة من وقوع كوارث عالمية مرتبطة بالمناخ.

وقالت المنظمة إن تقييمها لدرجات الحرارة هذا العام أظهرت زيادة حتى عن درجات الحرارة القياسية التي تم تسجيلها في عام 2015.

وأضافت أن درجات حرارة عام 2016 تزيد بنحو 1.2 درجة مئوية عن مستويات درجات الحرارة في فترة ما قبل العصر الصناعي.

وفي مؤتمر صحفي بمدينة مراكش المغربية (الأحد) قال بيتري تلاس، الأمين العام لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية: "إذا نظرنا إلى الشهور التسعة الأولى من هذا العام على أدوات التسجيل سنجد أن الحرارة ترتفع بشكل واضح من جديد، وأننا نحطم جميع الأرقام القياسية… نحن نسير في الاتجاه الخطأ".

وحذر تلاس من أن العقود المقبلة ستشهد تزايد هذا الاتجاه السلبي، وهو ما سيعني أن الأرض ستشهد العديد من الكوارث المرتبطة بالمناخ.