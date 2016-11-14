شاهد: هندية ترعى متحجرات ديناصورات عمرها ملايين السنوات

تحول قصر في ولاية غوجارات في غرب الهند إلى ما يشبه حديقة "جوراسيك بارك" بفضل اكتشاف متحجرات ديناصورات في الموقع عمرها ملايين السنوات، ما يثير اهتماما كبيرا لدى السياح الوافدين إلى المنطقة.

وتتحدر صاحبة القصر عالية سلطانة بابي (42 سنة) من سلالة كانت تحكم مقاطعة بالاسينور في غوجارات.

ويتميز الموقع بديكور لافت يضم تشكيلة مميزة من السجاد الفاخر وبنادق معلقة على الحائط وصور الاجداد.

لكن أكثر ما يلفت الانتباه في المكان مجموعة متحجرات الديناصورات.

وتضع بابي بفخر يدها على أبرز المقتنيات في هذه المجموعة وهي بيضة متحجرة نادرة لديناصور من فصيلة التيتانوصور تعود إلى العصر الطباشيري المتأخر.

واكتشفت بابي الملقبة بـ"أميرة الديناصورات" هذه القطعة بين يدي قروية كانت تستخدمها لطحن التوابل اعتقادا منها إنها مجرد حجر عادي.

وتقول بابي بصوت خافت " لم تكن تعلم إنها بيضة ديناصور".

وتكرس "أميرة الديناصورات" حياتها لحماية بقايا هذه الحيوانات المنقرضة التي كانت تستوطن في الماضي الغابر منطقة بالاسينور.

ويتمتع السياح العابرون في المنطقة بجولة علمية تاريخية تشرف عليها بابي شخصيا في الأراضي التي كانت تملكها عائلتها.

وتنفض بابي الغبار عن أحدى الصخور قائلة بحماسة "نعرف إنها متحجرة بالاستناد إلى الخطوط الليفية التي نراها هنا. يمكن رؤية نتوءات صغيرة لا تزال ظاهرة حتى اليوم بعد مرور 65 مليون سنة".

وقد ذاع صيت بالاسينور، وهي منطقة زراعية ممتدة على مساحة 23 هكتارا على بعد 70 كيلومترا في شرق مدينة أحمد أباد في ولاية غوجارات، اعتبارا من ثمانينيات القرن الماضي.

وخلال حفريات، اكتشف باحثون أن الأرض في الموقع تحوي متحجرات لديناصورات كانت مدفونة منذ ملايين السنين.

كذلك فإن علماء المتحجرات وقعوا على اكتشاف مفاجئ أخر إذ عثروا في التربة في بالاسينور على متحجرة يقدر عمرها بـ67 مليون سنة لفصيلة جديدة أطلق عليها اسم راجاسوروس نارمادنسيس نسبة إلى كلمة "ملك" بالهندية ونهر نارمادا المجاور.

وكان ديناصور راجاسوروس الشبيه بديناصورات التيرانوصور والبالغ طوله تسعة أمتار، حيوانا لاحما يتميز بإكليل من الشوك على رأسه.

وكان يقتات على الحيوانات العاشبة التي كانت تعيش في المنطقة.

وتمثل الديناصورات شعارا لبالاسينور إذ إنها مرسومة على جدران المدرسة الوحيدة في البلدة.

كذلك تضم القرية مجمعا ترفيهيا مخصصا للديناصورات بإدارة الحكومة المحلية في غوجارات يحمل أسم "ديناصور فوسيل بارك".

ويعمل حارس في الموقع على منع أعمال التخريب أو تسلل رعاة محليين باحثين عن أعلاف لقطعانهم.