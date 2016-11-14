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شاهد: نيوزيلندي بطلا للعالم للمرة الثامنة في تقطيع الأخشاب

14/11/2016

فاز النيوزيلندي جاسون وينيارد للمرة الثامنة ببطولة العالم لتقطيع الأخشاب للفردي فيما سيطر المنتخب الأسترالي على بطولة الفرق.

وشارك رياضيون من 12 دولة في البطولة التي أقيمت منافساتها في مدينة شتوتجارت الألمانية.

وشهدت منافسات الفردي منافسة قوية بين النيوزيلندي وينيارد والأمريكي مات كوجار الذي حل ثانيا.

وفي منافسات الفرق واصل المنتخب الأسترالي سيطرته وفاز للبطولة للمرة الثالثة على التوالي.

وتتضمن البطولة عدة منافسات مثل قطع الخشب الضخمة باستخدام البلطة ونشرها باستخدام المنشار العادي ونشرها باستخدام المنشار الكهربائي.

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