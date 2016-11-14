شاهد: معرض للوحات أطفال أيتام يعالجون بالفن في الأردن

أقيم في العاصمة الأردنية عمان معرض لأعمال فنية أبدعها أطفال أيتام خلال جلسات علاج بالفن وذلك بهدف إبراز بعض التحديات التي يواجهونها.

ويعرض نحو 80 عملا في معرض "أطفال دافنشي" أبدعها الأطفال أثناء دروس استشارية إبداعية نفسية.

وينظم المعرض مؤسسة مركز كينونة للعلاج النفسي عن طريق الفن والذي تقول مؤسسته شيرين يعيش إنه يعمل مع أيتام من مختلف الأعمار.

وأضافت شيرين إن الأعمال تعرض مشاكل الأطفال ومشاعرهم، كما يمثل وسيلة للتواصل مع المجتمع لاطلاعه على حالة الأيتام واحتياجاتهم وكيفية مساعدتهم.

وقال عدد من الأطفال المشاركين في المعرض إنهم يشعرون بالراحة ويتخففون من الأعباء النفسية عندما يعبرون عن مشاعرهم من خلال عمل فني.