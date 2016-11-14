شاهد: مشجع يصيب نيمار بالذعر في بيرو

أصيب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم برشلونة الإسباني، بحالة ذعر، بعد أن قفز أحد المشجعين فوق السياج لتحية اللاعب، إلّا أن الشرطة تدخلت على الفور.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية "بعد وصول منتخب البرازيل إلى بيرو والتوجه لمقر إقامة الفريق، تفاجأ الجميع بأحد المشجعين يمر فوق السياج الأمني ليحتضن نيمار".

وتدخلت الشرطة البيروفية سريعًا، وأبعدت المشجع دون أن يُحدث أي إصابة لنجم السامبا البرازيلي.

وأكدت الشرطة "سلمية المشجع وعدم نيته إيذاء لاعب البرسا".

وتحل البرازيل ضيفًا على بيرو، ضمن الجولة الثانية عشر لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية لكرة القدم، المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وتتصدر البرازيل ترتيب التصفيات برصيد 23 نقطة، فيما تحتل بيرو المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

ووفقًا للوائح اللجنة المنظمة للبطولة، يتأهل للمونديال أصحاب المراكز الأربعة الأولى في التصفيات مباشرة، بينما يخوض صاحب المركز الخامس (ملحق الفيفا).