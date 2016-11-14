البث الحي
منوعات

شاهد: مشجع يصيب نيمار بالذعر في بيرو

14/11/2016

أصيب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم برشلونة الإسباني، بحالة ذعر، بعد أن قفز أحد المشجعين فوق السياج لتحية اللاعب، إلّا أن الشرطة تدخلت على الفور.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية "بعد وصول منتخب البرازيل إلى بيرو والتوجه لمقر إقامة الفريق، تفاجأ الجميع بأحد المشجعين يمر فوق السياج الأمني ليحتضن نيمار".

وتدخلت الشرطة البيروفية سريعًا، وأبعدت المشجع دون أن يُحدث أي إصابة لنجم السامبا البرازيلي.

وأكدت الشرطة "سلمية المشجع وعدم نيته إيذاء لاعب البرسا".

وتحل البرازيل ضيفًا على بيرو، ضمن الجولة الثانية عشر لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية لكرة القدم، المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وتتصدر البرازيل ترتيب التصفيات برصيد 23 نقطة، فيما تحتل بيرو المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

ووفقًا للوائح اللجنة المنظمة للبطولة، يتأهل للمونديال أصحاب المراكز الأربعة الأولى في التصفيات مباشرة، بينما يخوض صاحب المركز الخامس (ملحق الفيفا).

المزيد من منوعات

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)
الأكثر قراءة

تونس: إيقاف مسؤولين في الإذاعة بعد مطالبات بتدخل الجيش

(رويترز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)