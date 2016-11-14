شاهد: طائرة من دون طيار ترصد حجم الدمار في شرق حلب

أظهر مقطع التقطته طائرة من دون طيار ونشره مركز حلب الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي المباني المنهارة والحطام المتناثر في الشوارع في حي الشاعر في شرق مدينة حلب السورية.

ويظهر المقطع المصور الدمار الهائل الذي تعرضت له المنطقة حيث سُوِيت بعض المباني بالأرض وملأت الأنقاض الشوارع كما بدت المباني مهجورة.

وانقسمت مدينة حلب منذ أعوام إلى قسمين: غرب المدينة الخاضع لسيطرة الحكومة وشرق المدينة الذي تُسيطر عليه المعارضة.

وأصبحت المدينة أكثر جبهات القتال شدة في الحرب الأهلية السورية بين القوات الحكومية المدعومة من مقاتلين شيعة إيرانيين وضربات جوية روسية وجماعات المعارضة.

وبدأت القوات الحكومية السورية هجوما على شرق حلب في سبتمبر أيلول بعد حصار المنطقة التي قالت الأمم المتحدة إنها تؤوي 275 ألف شخص.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن القوات السورية وحلفاءها تصدوا في الأسبوع الحالي لهجوم من قوات المعارضة التي حاولت كسر الحصار المفروض على شرق المدينة.

وأضاف أن المعارضة قصفت مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة في غرب حلب، ما أسفر عن مقتل 92 شخصا من بينهم 29 طفلا في الهجوم الذي بدأ قبل أسبوعين.