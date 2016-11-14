البث الحي
منوعات

شاهد: ضرب بالأيدي ولكمات تحت قبة البرلمان الأوكراني

14/11/2016

شهد مقر البرلمان الأوكراني اشتباكا عنيفا بالأيدي، إذ أظهر زعيم كتلة المعارضة مهارات بارزة في فن القتال، ووجه لكمة قوية إلى زعيم الحزب الراديكالي.

ووقعت الحادثة خلال اجتماع المجلس التوافقي في مجلس الرادا الأوكراني، إذ كان يوري بويكو، زعيم كتلة المعارضة، يجلس بجانب أوليغ لياشكو، زعيم "الحزب الراديكالي". ووجه لياشكو إلى جاره وابلاً من الاتهامات، وزعم أن بويكو يقوم بزيارات إلى موسكو، حيث يتلقى تعليمات من الكرملين.

وتساءل زعيم الحزب الراديكالي: "متى ستذهبون إلى الريف؟ وإلى عمال المناجم؟ عليكم أن تتلقوا التعليمات من ذويكم!" ومن ثم تساءل لياشكو، لماذا يسمح جهاز الأمن الأوكراني بزيارات بويكو إلى موسكو، ولماذا بقي خارج السجن حتى الآن.

وفي نهاية المطاف، استنفد صبر بويكو، وقام ووجه إلى خصمه لكمة قوية، ليندلع بعد ذلك اشتباك بالأيدي.

وتعهد رئيس مجلس الرادا أندريه باروبي بمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. وقال متوجها إلى بويكو: "انتهى الوقت عندما كان بإمكانكم كسر رؤوس النواب بالقبضات الحديدية والكراسي. إنني لن أسمح بذلك خلال اجتماع المجلس التوافقي وخلال اجتماعات مجلس الرادا على حد سواء".

لكن بويكو أكد في تصريح صحفي أنه لا يهتم بموقف باروبي على الإطلاق، ولن يتسامح من الآن فصاعدا مع الإهانات، بل سيلجأ "إلى أساليب مناسبة".

المزيد من منوعات

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)
الأكثر قراءة

تونس: إيقاف مسؤولين في الإذاعة بعد مطالبات بتدخل الجيش

(رويترز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)