شاهد: سوريون يتبرعون بملابس للفقراء مع دخول الشتاء

بدأت مجموعة من المتطوعين الشبان في سوريا توحيد صفوفها من أجل جمع ملابس لصالح الفقراء في البلاد مع دخول فصل الشتاء.

وأُطلقت مبادرة (دفا من قلوبنا) لجمع ملابس من متبرعين وتوزيعها على ذوي الحاجة في أنحاء البلاد.

وكان مركز تابع لكنيسة سيدة دمشق واحدا من أوائل المراكز التي تلقت تبرعات في إطار هذه المبادرة التي ستُجمع كذلك بموجبها ملابس من متبرعين في حمص وحلب وطرطوس واللاذقية إضافة إلى دمشق.

وهذه المبادرة من تنظيم فريق شباب الملتيميديا (الوسائط المتعددة) السوري وهو عبارة عن فريق إعلامي تثقيفي اجتماعي تنموي شامل يدير مبادرات مدنية واجتماعية تلبية لاحتياجات نشأت بسبب الحرب.

وفاقت الاستجابة لدعوة التبرع بالملابس توقعات المنظمين الذين جمعوا ما يزيد على 2500 قطعة ملابس في اليوم الأول للحملة.

ويشارك ما يزيد على 200 متطوع في الحملة بأنحاء البلاد.

وبينما بدأت درجات الحرارة في الانخفاض بسوريا تزيد عن أي وقت آخر أهمية الحاجة للدفء والمأوى في الدولة التي تمزقها حرب ضروس. لكن مع ارتفاع الأسعار لا يستطيع كثير من السوريين شراء ملابس ثقيلة تقي من زمهرير الشتاء.

وحذر مستشار الشؤون الإنسانية لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يوم الجمعة (11 من نوفمبر/تشرين الثاني) من أن الشتاء المقبل وهو الخامس منذ تفجر الحرب الأهلية في البلاد- يمكن أن يكون قاتلا فعليا لربع مليون شخص محاصرين في شرق حلب.