شاهد: خلع "شورت" منافسه في لقاء دولي فطرده الحكم

شهدت مباراة البوسنة واليونان ضمن تصفيات كأس العالم واقعة غريبة من لاعب بوسنوي قام بخلع "الشورت" الخاص بلاعب آخر من منتخب اليونان.

في الدقيقة 80 من عمر المباراة طرد الحكم لاعب البوسنة "إدين دجيكو" لقيامه بالاعتداء على لاعب يوناني وخلع الشورت الخاص به.

بدأت الواقعة عندما سقط دجيكو على الأرض أثناء تقدم فريقه بهدف من دون رد، وبعد محاولة أحد لاعبي فريق اليونان استخلاص الكرة من يديه بعد احتساب ضربة حرة، اعترض دجيكو وقام بخلع الشورت من على اللاعب اليوناني ما دفع الحكم لطرده.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من المنتخبين في إطار لقاءات الجولة الرابعة من تصفيات أوربا المؤهلة الى كأس العالم 2018 بروسيا .

تقدم منتخب البوسنة في النتيجة عبر كارنيزيس لاعب اليونان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تمكن منتخب اليونان من تحقيق هدف التعادل عبر اللاعب تزافيلاس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.