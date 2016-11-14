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شاهد: تنظيم الدولة يستخدم دبابات خشبية وتماثيل بلحى للخداع

14/11/2016

عثر الجيش العراقي على مجموعة من النماذج الخشبية لدبابات وعربات مدرعة في موقع تدريب تابع لتنظيم الدولة قرب مدينة الموصل شمال العراق.

كما يستخدم التنظيم أيضا تماثيل بلحى تشبه المقاتلين وعند رؤية النماذج عن قرب فإنها تشبه الدمى لكنها قد تبدو مثل العربات الحقيقية من على بعد.

وقال ضابط في الجيش العراقي إن هذه النماذج تستخدم لخداع الطائرات الحربية.

وقال متحدث باسم سلاح الجو الأمريكي إن التحالف الذي تقوده بلاده رصد استخدام تنظيم الدولة لمثل هذه العربات لبعض الوقت.

ولم يتضح مدى فاعلية هذه النماذج في إعاقة القصف الجوي المرافق للحملة التي تقوم بها القوات العراقية لطرد التنظيم من المناطق التي استولت عليها عام 2014.

 

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