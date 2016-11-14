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شاهد: المئات يشاركون في النزهة الأخيرة لكلب مريض

14/11/2016

شارك مئات الأشخاص المتعاطفين مع كلب سباق مريض في النزهة الأخيرة له في بريطانيا قبل ساعات فقط من وفاته.

ودعا مارك وودز مالك الكلب "والنوت" محبي الكلاب لمشاركته في نزهة أخيرة على شاطئ في مدينة كورنوال الواقعة في جنوب غرب انجلترا.

وكانت النزهة على شاطئ بورث الذي قال وودز إنه المكان المفضل لكلبه.

والتقى وودز والكلب "والنوت" مع عدد كبير من أصحاب الكلاب وغيرهم ممن تمنوا له الشفاء وحضر كثير منهم من أنحاء مختلفة من بريطانيا.

وقال وودز إنه تأثر بشدة لاستجابة المشاركين وتعاطفهم وإنه لم يتوقع أن تحقق حملته مثل هذا القدر من الاستجابة.

وبعد ساعات فقط من النزهة قال وودز في تدوينة عبر موقع فيسبوك إن كلبه مات.

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