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رمضان شلّح في القاهرة لمناقشة تطورات الوضع الفلسطيني

14/11/2016

رمضان شلح – الأمين العام لحركة للجهاد الإسلامي

أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين"، أن أمينها العام، رمضان شلّح، وصل اليوم الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء مسؤولين مصريين.

وقالت الحركة في بيان لها إن " الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، الدكتور رمضان شلح، ونائبه زياد النخالة، وصل على رأس وفد يضم عددا من قيادات الحركة في الداخل والخارج اليوم ، وذلك بدعوة من السلطات المصرية، لمناقشة تطورات الوضع الفلسطيني والعلاقة مع الشقيقة مصر".

وأكدت الحركة أن موضوع معبر فح، وتسهيل حركة المواطنين في قطاع غزة، يتصدر جدول أعمال الزيارة.

كما ستناقش الحركة، وفق البيان، "جهود رأب الصدع داخل البيت الفلسطيني لمواجهة التحديات والاستحقاقات التي تفرضها المرحلة".

وأعلن شلّح، في 21 أكتوبر/تشرين أول الماضي، عن مبادرة من عشر نقاط كان من أبرزها إلغاء العمل باتفاق أوسلو الموقع عام 1993 بين منظمة التحرير وإسرائيل، وسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل، وإطلاق حوار وطني شامل لترتيب البيت الفلسطيني.

ولم تُكلّل جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدد جولات المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" (أكبر فصيليْن على الساحة الفلسطينية).

وكانت الحركة قالت في وقت سابق إنها تلقت دعوة رسمية من مصر لمناقشة المبادرة التي رحبت بها فصائل وقوى فلسطينية.

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