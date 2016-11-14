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تحطم مقاتلة روسية قرب سواحل سوريا

14/11/2016

طائرة ميغ 29 كوبر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مقاتلة من طراز "ميغ 29 كوبر" سقطت قرب الساحل السوري.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الطائرة سقطت في البحر بالقرب من حاملة الطائرات "أميرال كوزنيتسوف"  لدى تنفيذها طلعة تدريبية.

ونوهت الوزارة بأن الحادث وقع أمس الأحد في حدود الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت موسكو.

وأوضحت الوزارة بأن الطيار قفز بنجاح بالمظلة. وأشار إلى أن الطائرة المنكوبة كانت في تشكيل مكون من ثلاث طائرات خلال التدريب.       

وتوجد على متن "الأميرال كوزنيتسوف" خلال رحلته إلى سورية، أربع طائرات من طراز ميغ 29 كوبر ذات المقعد الواحد وطائرتان من نفس الطراز بمقعدين.

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