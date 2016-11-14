المحاكم الإسلامية بلندن في مهب الريح بعد فتح تحقيقين بشأنها

منذ أكثر من 30 عاما ومحاكم الشريعة التي تطبق الأحكام الإسلامية تعمل بهدوء في جميع انحاء بريطانيا. إلا أن تحقيقين رسميين يسلطان الأضواء على هذه المحاكم التي تواجه اتهامات بالتمييز ضد النساء.

ولا يعرف الكثير عن هذه المحاكم ولا تعرف حتى أعدادها إذ تقدر دراسة أجرتها جامعة ريدنغ بأن عددها 30، في حين تقول مؤسسة "سيفيتاس" الفكرية البريطانية أن عددها 85 محكمة.

وتبت المحاكم الشرعية أو المجالس كما تفضل أن يطلق عليها، في قضايا الطلاق بين المسلمين.

وتمثل هذه الأمور 90% من مجمل القضايا التي تنظرها هذه المحاكم.

ويمكن أن تكون هذه المجالس مجموعة من علماء الدين المسلمين الملحقين بمسجد ما، أو منظمات غير رسمية أو حتى إمام أحد المساجد.

لكن ورغم أن هدف هذه المحاكم هو المساعدة على حل النزاعات العائلية وأحيانا التجارية بين المسلمين، فإنها تتهم بتقويض حقوق المرأة.

ويتحدث منتقدو هذه المحاكم عن حالات رفضت فيها منح الطلاق لنساء من ضحايا التعنيف، واتهموها بتشريع العنف بما في ذلك اغتصاب الزوج لزوجته!

وفتحت الحكومة ونواب أعضاء في لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان تحقيقات هذا العام للتأكد مما إذا كانت هذه المحاكم تتوافق مع القانون البريطاني.

وتدرس هذه المحاكم وظيفة هذه المجالس وإذا كانت ممارساتها تمييزية ضد النساء.

وظهرت أول محكمة شريعة إسلامية في لندن العام 1982 في ظل حكومة مارغريت تاتشر التي قللت من تدخل الدولة في العديد من المجالات وبينها التدخل في النزاعات العائلية وأوكلت هذه المهمة إلى المجموعات الدينية.

إلا أن المحاكم الدينية وجدت منذ مئات السنين في بريطانيا سواء في الكنيسة الكاثوليكية أو في الطائفة اليهودية، وفقا لأمين الستواني المحاضر في القانون في جامعة لانكستر.

وكما هو الحال في محاكم الشريعة فان قرارات هذه الجهات ليست ملزمة قانونيا، إلا أنها تمثل قيدا أخلاقيا واجتماعيا قويا لمن يلجأون إلى هذه الهيئات، بحسب ما كتب الستواني في تقرير قدمه إلى لجنة التحقيق البرلمانية.

وقالت شايستا جوهر رئيسة "شبكة النساء المسلمات في بريطانيا" في إفادتها في التحقيق البرلماني إن "محاكم الشريعة" مفيدة للمسلمين لكن يجب أن توضع في إطار "قانون قوي".

كما دعت الحكومة إلى جعل الزواج المدني إجباريا لمن يتزوجون طبقا للشريعة الاسلامية، وذلك لضمان حصول النساء على الحماية القانونية.

وقالت إن 40% من النساء اللواتي يتصلن بالمنظمة متزوجات وفقا للشريعة الاسلامية فقط وليس أمام النظام المدني البريطاني.

إلا أن مناصرات حقوق المرأة المسلمات يعتبرن أن المحاكم تمثل "نظاما قانونيا موازيا" ويجب حظرها بشكل تام.

ووقعت أكثر من 200 منظمة نسائية محلية ودولية رسالة تؤيد هذا الراي، فيما طرح عضو في مجلس اللوردات البريطاني قانونا يقيد مجال عمل "محاكم الشريعة".

وقالت مريم نامازي المتحدثة باسم حملة "قانون واحد للجميع" إن هذه المحاكم "تمييزية وأحيانا مسيئة، وهي تؤيد وتشرع العنف".

وأضافت "هذه المحاكم مرتبطة بصعود الحركة الإسلامية. وتقول الأن إذا أردت أن تكون مسلما صالحا عليك أن تتوجه إلى هذه المحاكم لتحصل على الطلاق. هذا ليس صحيحا".

وذكرت المعلقة السياسية السويسرية إلهام المانع مؤلفة كتاب "النساء والشريعة الإسلامية" والتي درست هذه الظاهرة على مدى أربع سنوات، أن جماعات إسلامية كانت أول من أسس هذه المجالس.

وقالت أن هذه المجالس "تعمل بموافقة ضمنية" من المؤسسة السياسية البريطانية.

وأضافت أن "هناك نوعا من التردد من قبل المؤسسات البريطانية للتدخل فيما تعتبره شؤون داخلية للمسلمين".

ويبقى أن نرى ما إذا كانت التحقيقات ستغير الوضع. لكن مجرد بدء هذه التحقيقات ترك أثرا.

فمسجد لندن المركزي يحاول الأن تنظيم هذه المجالس من خلال وضعها تحت مظلة واحدة وهي "المجلس البريطاني لمحاكم الشريعة" الذي يضم حاليا 15 عضوا.