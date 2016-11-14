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الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 11 شهرا

14/11/2016

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 11 شهرا

ارتفع الدولار لأعلى مستوى في 11 شهرا مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الاثنين وعاود مكاسبه مدفوعا بنمو عائدات السندات الأمريكية والتوقعات بارتفاع معدل التضخم منذ فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وفقد اليوان الصيني ثلث نقطة مئوية أخرى ليسجل أقل مستوى منذ ما قبل اطلاق سوق المعاملات الخارجية (الأوفشور) في 2010 بينما هوى كل من الين واليورو نحو نقطة مئوية كاملة لأقل مستوى في عدة أشهر.

ونزل اليورو إلى 1.0752 دولار وهو أقل مستوى منذ يناير كانون الثاني. وارتفع مؤشر الدولار 0.9 في المئة إلى 99.873 وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول.

والمحرك الرئيسي للسوق توقعات بأن إدارة ترامب ستعزز الانفاق وتفرض المزيد من القيود علي التجارة ومن شأن الخطوتين أن يضعا حدا لمعدلات التضخم المنخفضة التي كانت سائدة على مدى العقد المنصرم.

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