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الجيش المصري ينفي محاصرة قرى بسيناء

14/11/2016

البرلمان المصري-أرشيف

نفى اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون القانونية، محاصرة قرى بسيناء نتيجة عمليات القوات المسلحة ضد المسلحين.

ونقل موقع التلفزيون المصري اليوم (الاثنين) عن شاهين قوله خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تناقش إعلان حالة الطوارئ بمناطق في شمال سيناء، إن جميع القرى يصل إليها الغذاء والمياه من الآبار فضلا عن المزارع الملحقة بها.

وأشار شاهين إلى أن "الكمائن المتواجدة حاليا في سيناء غرضها تأمين المنطقة، وبعضها استجابت الدولة لمطالب أهالي سيناء وأصبحت حارتين بدلا واحدة".

وطالب شاهين أهالي سيناء " بالتحمل قليلا حتى يتم تطهير سيناء من البؤر الإرهابية"، على حد وصفه.

ووافق البرلمان المصري على تمديد حالة الطوارئ في بعض مناطق شمال سيناء  لمدة 3 أشهر ابتداء من 31 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية الذي يحظر التجوال في المنطقة المحددة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

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