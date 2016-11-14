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أردوغان يطلب يد فنانة مغربية لممثل تركي

14/11/2016

يلدريم ينشر صورة له ولخطيبته برفقة أردوغان

طلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يد الممثلة المغربية "إيمان الباني" من والدها، للزواج من الممثل التركي المعروف "مراد يلدريم" من والدها عبر تطبيق "فيس تايم".

وصادف أردوغان وعقيلته "أمينة" لدى وصوله مطار "أسانبوغا" بالعاصمة أنقرة، الممثلين "يلدريم" المعروف بدور "أمير" في مسلسل "عاصي" وخطيبته "الباني" حيث تبادل الحديث معهما.

وعقب ذلك أجرى اتصالا عبر تطبيق "فايس تايم"  مع والد الممثلة المغربية، وطلب يدها منه للزواج من "مراد".

وقال أردوغان خلال مكالمة الفيديو لوالد الممثلة: "الشابان متفقان على الزواج، لذا نطلب يد ابنتك إيمان لابننا مراد، على سنة الله ورسوله" وأعرب عن شكره له.

ورد والد الممثلة قائلا: "نسأل الله أن يتمم زواجهما على خير". معربا عن شكره للرئيس التركي أردوغان.

وهنأت عقيلة أردوغان "أمينة" الخطيبين متمنية لهما الخير.

وبدأ مراد يلدريم (من مواليد 1979) حياته الفنية من خلال المشاركة في مسلسل "سنكون معًا ولو افترقنا" عام 1999، ثم توالت أعماله الفنية حيث شارك في "الكذبة الكبرى"، و"العاصفة"، و"الحب والعقاب".

وحقق يلدريم شهرة في العالم العربي عبر مسلسل "عاصي" بدور "أمير" عام 2007، مع النجمة التركية "توبا بويوك أستون" المعروفة باسم "لميس".

ونشر يلدريم صورة لحفل خطوبته رفقة إيمان الباني مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة.

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