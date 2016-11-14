أردوغان: تركيا قد تجري استفتاء على مفاوضات الاتحاد الأوربي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إن تركيا قد تجري استفتاء في العام المقبل بشأن ما إذا كان يتعين أن تكمل محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوربي.

وكرر أردوغان تحذيره لبروكسل من أنه ينبغي لها أن "تحسم أمرها" بشأن انضمام تركيا.

واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي اليوم لبحث تعليق محادثات الانضمام مع تركيا بسبب ما يرون أنه "ابتعادها عن الديمقراطية" بعد محاولة انقلاب فاشلة في يوليو/تموز الماضي رغم غياب التوافق على هذه الخطوة.

وحث أردوغان الأتراك في كلمة ألقاها في أنقرة وأذاعها التلفزيون على الصبر حتى نهاية العام ثم قال إنه يمكن إجراء استفتاء على الانضمام للاتحاد الأوربي.

وقال "فلننتظر حتى نهاية العام ثم نلجأ إلى الشعب. فلنلجأ إلى الشعب لأنه صاحب القول الفصل. حتى بريطانيا لجأت للشعب. بريطانيا قالت ..هيا نغادر.. وغادرت."

وانتقد أردوغان رئيس البرلمان الأوربي مارتن شولتز الذي قال هذا الشهر إن اعتقال ساسة معارضين والنطاق الذي بلغته حملة التطهير بعد الانقلاب "يشكك في أسس إقامة علاقة مستدامة بين الاتحاد الأوربي وتركيا".

وقال أردوغان "منذ متى كانت لك سلطة أن تقرر لتركيا؟ كيف يمكن لك .. يا من لم تضم تركيا إلى الاتحاد الأوربي على مدى 53 عاما .. أن تكون لك سلطة اتخاذ مثل هذا القرار؟"

وتابع قوله "هذا الشعب يتخذ قراراته بنفسه ويقطع حبله السري بنفسه."

وقال أردوغان كذلك إنه قد يقر إعادة العمل بعقوبة الإعدام- وهي خطوة من شأنها على الأرجح أن تقضي على أي أمل في انضمام تركيا للاتحاد الأوربي- إذا أقر البرلمان قانونا بهذا الخصوص وقال إن ذلك أيضا قد يدخل ضمن الاستفتاء.

ومن المتوقع أن تجري تركيا تصويتا على تعديلات دستورية في الربيع المقبل تشمل تعزيز سلطات أردوغان بهدف إيجاد نموذج تركي لنظام الحكم الرئاسي المعمول به في الولايات المتحدة وفرنسا.