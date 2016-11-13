"موناليزا الحرب الأفغانية" تتوجه إلى الهند للعلاج

بعد أيام من ترحيلها المثير للجدل من باكستان، ستتوجه "موناليزا الحرب الأفغانية شربات جولا" إلى الهند لتلقي العلاج، طبقا لما ذكرته صحيفة "دون نيوز" الباكستانية اليوم الأحد.

وقال شايدا عبد الله، سفير أفغانستان لدى الهند، على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "ستتوجه شربات جولا، أيقونة الحرب الأفغانية إلى الهند قريبا للخضوع لعلاج طبي، مجانا".

وذكرت محامية جولا، وهي في الأربعينيات من عمرها، أنها تعاني من التهاب الكبدي الفيروسي" سي". ومن المقرر الآن أن تتوجه إلى بنجالور لتلقي علاج طبي.

وكانت هيئة "التحقيقات الاتحادية" الباكستانية قد اعتقلت عماد خان مساعد المدير السابق للهيئة الوطنية التنظيمية لقواعد البيانات بسبب تورطه في قضية موناليزا الحرب الأفغانية شربات جولا، طبقا لما ذكرته شبكة "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية أمس الأول الجمعة.

وذكر مسؤولون من هيئة التحقيقات الاتحادية أن الموظف السابق بالهيئة الوطنية التنظيمية لقواعد البيانات كان مختبئا.

ويمثل ثلاثة من المسؤولين من تلك الهيئة أمام المحكمة بسبب إعطاء بطاقة هوية وطنية زائفة لشربات جولا.

وتم الإفراج عن متهمين اثنين آخرين بكفالة.

وكان مسؤولون في إسلام أباد قد ذكروا أنه تم ترحيل شربات جولا، الفتاة الأفغانية التي نشرت صورتها عام 1985 على غلاف مجلة "ناشيونال جيوجرافيك" خلال الحرب الأفغانية ضد الغزو السوفييتي وتحولت بالتالي إلى رمز عالمي لتلك الحرب، إلى بلادها مع أبنائها الأربعة.

وكان قد تم القبض على جولا في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان بسبب تزييف وثائق لمحاولة الحصول على الجنسية الباكستانية.

وعاشت جولا ذات العينين الخضراوين، التي اشتهرت بلقب "موناليزا الحرب الأفغانية" بفضل الصورة التي التقطها لها المصور ستيف مكوري، في باكستان منذ الغزو السوفييتي لأفغانستان عام 1979.

وكان مكوري قد صورها في ديسمبر/ كانون أول 1984، عندما كان عمرها 12 عاما وعندما كانت لاجئة في مخيم على الحدود بين أفغانستان وباكستان.

وظهرت الصورة على غلاف مجلة "ناشيونال جيوجرافيك" في يونيو /حزيران 1985، واستخدمت على نطاق واسع في نشر المحنة التي يعاني منها اللاجئون.