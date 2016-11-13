مصر تفوز على غانا بهدفين ضمن تصفيات المونديال

مصر تخطو بثبات نحو المونديال وتفوز على غانا بهدفين

فاز المنتخب المصري لكرة القدم على نظيره الغاني بهدفين لصفر في الجولة الثانية بالدور الأخير للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال اليوم (الأحد).

واستعادت مصر بهذا الفوز صدارتها للمجموعة التي فقدتها مؤقتا لمصلحة منتخب أوغندا الذي تغلب 1 / صفر على ضيفه منتخب الكونغو أمس السبت في الجولة ذاتها، حيث ارتفع رصيد الفراعنة إلى ست نقاط بفارق نقطتين أمام المنتخب الأوغندي، صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد غانا عند نقطة واحدة في المركز الثالث، ليتأزم موقفها بشدة في الصعود للمونديال.

وكان المنتخب الغاني ندا حقيقيا لنظيره المصري، حيث كان قريبا للغاية من هز الشباك في أكثر من مناسبة، غير أن محاولاته باءت بالفشل في ظل بسالة الدفاع المصري ومن خلفه حارسه المحنك عصام الحضري.

وافتتح محمد صلاح التسجيل لمصر في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف عبدالله السعيد الهدف الثاني في الدقيقة 86، ليواصلا ممارسة هوايتهما في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي بعدما سجلا هدفي مصر خلال فوزها 2 / 1 على الكونغو في الجولة الماضية.

ويأمل المنتخب المصري في العودة إلى العرس العالمي الكبير بعد غياب دام 28 عاما، بعدما سبق له المشاركة في كأس العالم عامي 1934 و1990 .

ويحل المنتخب المصري ضيفا على أوغندا في الجولة الثالثة في الربع الأخير من شهر آب/أغسطس القادم، فيما يستضيف منتخب غانا نظيره الكونغولي في الجولة ذاتها.