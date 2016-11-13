مؤتمر الكويت: السلفية والوهابية والإخوان أهل سنة و جماعة

جانب من المؤتمر – الجزيرة

أكد المشاركون في مؤتمر "المفهوم الصحيح لأهل السنة والجماعة وأثره في الوقاية من التطرف والغلو"، أكدوا أن أهل السنة هم المتبعون للكتاب والسنة وأن رؤوسهم هم الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين ومن جاء بعدهم وسار على نهجهم.

وكان المؤتمر قد انعقد يوم أمس في الكويت بمشاركة علماء من خمس وعشرين دولة عربية وإسلامية، وترأسه سماحة العلامة أحمد المرابط مفتي عام موريتانيا.

وحرّم البيان الثورات والخروج على الحكام، ورفض نسبة التنظيمات المتشددة إلى السلفية التي قال إنها قائمة قبل ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب.

ويأتي المؤتمر رداً على مؤتمر آخر عقد في العاصمة الشيشانية غروزني أواخر أغسطس/ آب الماضي، وأخرج الوهابية والسلفية والإخوان المسلمين من نطاق أهل السنة والجماعة.

وكان مؤتمر غروزني قد قصر "أهل السنة والجماعة" على الأشاعرة والماتريدية والصوفية. ووصفه الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أنذاك بأنه "مؤتمر ضرار".

المؤتمر الذي حمل عنوان "المفهوم الصحيح لأهل السنة والجماعة وأثره في الوقاية من الغلو والتطرف" شهد مشاركة العديد من الوجوه المعروفة بالتيار السلفي، وجاء في بيانه الختامي الذي تلاه الشيخ عبدالعزيز السعيد من "جامعة الإمام محمد بن سعود" أن الهدف من التجمع هو "الذب عن منهج أهل السنة والجماعة وتبرئته من تحريف الغالين وانتحال المبطلين".

ورأى البيان أن لـ"أهل السنة" ألقاب بينها "أهل الحديث، وأهل الأثر، والفرقة الناجية، والطائفة المنصورة، والأمة الوسط، وأهل الحق، والسلفيون" مؤكدا أن المذهب "عتيق لم تكن نشأته على يد الإمام أحمد ولا ابن تيمية ولا محمد بن عبد الوهاب، بل هو مذهب الصحابة والتابعين وأتباعهم".

وتطرق البيان إلى أئمة المذاهب الفقهية الأربعة عند السنة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، مؤكدا أنهم كانوا أيضا " أئمة في التوحيد فيما ثبت عنهم في ذلك مما نقله عنهم كبار أصحابهم بالأسانيد الصحيحة ".

وشدد على الخلاف في مسائل الأصول " لا يوجب الخروج عن السنة، ولا يُسوّغ الافتراق، ولا تسمية المختلفين طوائف وفرقا، ولا وصفهم بالابتداع، كما لا يُسوّغ نسبة التعددية إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ولا تقسيم السلفية إلى تيارات".

ورد البيان ضمنيا على ما جاء في مؤتمر غروزني، وذلك بالقول إن جَعْلُ مذهب السلف مكوّنا من مكوّنات أهل السنة والجماعة "خطأ محض، بل هم أهل السنة والجماعة، وما عداهم من الفرق ممن خالفهم في الأصول أو تدثّر بشعارٍ غير شعارهم فرق ذمها رسول الله" معددا في هذا السياق بعض المسائل الواردة في طروحات فرق أخرى.

كما وجهوا الدعوة إلى "جميع الطوائف" للعودة إلى "السنة المحضة" كما فعل أبو الحسن الأشعري الذي "رجع عن عقيدته الكلامية إلى عقيدة السلف أهل الحديث" في إشارة منهم إلى مؤسس المذهب العقائدي المعروف اليوم بالأشعري.

وحذر البيان من "الغلو والتطرف بجميع صوره وأشكاله وتنظيماته.. والخروج على ولاة أمور المسلمين بالثورات والمظاهرات، باسم الجهاد في سبيل الله".

وحرّم المشاركون "الخروج على الحاكم المسلم ولو كان ظالما" رافضين نسبة جماعات الغلو والتطرف إلى "رموز الدعوات الإصلاحية، ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام محمد بن عبدالوهاب". كما نددوا في الوقت نفسه باستهداف الحوثيين لمكة.

وجاء أيضا في البيان الختامي -الذي قرأه عبد العزيز بن محمد السعيد الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- أن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب عتيق، لم تكن نشأته على يد الإمام أحمد (بن حنبل) ولا ابن تيمية ولا (الإمام) محمد بن عبد الوهاب، بل هو مذهب الصحابة والتابعين وتابعيهم.

وأضاف إن المشاركين في المؤتمر يهدفون إلى جمع كلمة المسلمين على الحق والتبصر في الكتاب والسنة.