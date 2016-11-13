فيديو: 40 مليون مشاهدة لأم تتجاهل لهفة رضيعتها لتذوق الرمان

حقق مقطع مصور لسيدة تأكل الرمان متجاهلة تلهف رضيعتها لتذوقه، نحو 40 مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأظهر المقطع الأم وهي تجلس حاملة رضيعتها فوق ساقيها أثناء جلوسها إلى طاولة الطعام، وأمامها طبق فيه حبات ثمرة الرمان الشهية، وعلى ما يبدو أن السيدة كانت منشغلة في مشاهدة التلفاز.

ومضت الأم تأكل الرمان بالملعقة وهي منشغلة بمتابعة أحد كليبات الأغاني، ولم تنتبه للهفة رضيعتها إلى تذوق حبات الرمان الشهية، فبدأت الطفلة بفتح فمها أملاً في الحصول على واحدة في كل مرة ترفع فيها الأم الملعقة لتأكل.

وصرخت الطفلة كي تلفت انتباه والدتها لكنها ظلت غير مدركة تماماً لرغبة الرضيعة، بل لم تنظر إليها ومضت في متابعتها للشاشة، ما أثار سخرية وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.