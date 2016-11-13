شاهد: هذا الرجل تتهمه هيلاري بالتسبب في خسارتها أمام ترمب

ألقت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون باللوم في خسارتها الانتخابات الرئاسية الأمريكية على مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي.

وقالت كلينتون إن "إعلان جيمس كومي عن إعادة التحقيق في استخدامها لبريدها الخاص عندما كانت وزيرة للخارجية قبل أيام من الانتخابات كان له ضرر سياسي كبير على حملتها الانتخابية".

وجاءت تصريحات كلينتون خلال حديث هاتفي مع كبار ممولي حملتها الانتخابية سرب إلى وسائل الإعلام.

ومازال العديد من المتظاهرين ينددون بفوز دونالد ترمب بمنصب الرئاسة الأمريكية.

وجاب نحو ألفي متظاهر شوارع نيويورك مرددين هتافات " ليس رئيسي".

ويتظاهر العديد من المناهضين لانتخاب دونالد ترمب منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية الأربعاء الماضي.

وأظهر ترمب بعض التراجع في مواقفه السابقة، إذ أعلن أنه لن يلغي نظام (أوباما كير) الرعاية الصحية كلياً إنما سيدرس عدم إلغاء مادتين على الأقل في قانون الرعاية الصحية.

ورداً على سؤال وجهته له " وول ستريت جورنال" إن كان ترمب سيوفي بوعده وسيفتح تحقيقاً جديداً بالبريد الخاص بهيلاري كلينتون في استخدامها بريدها الخاص، قال ترمب إنه سيركز على قانون الرعاية الصحية والوظائف والإصلاح الضريبي.

ومن المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير/كانون الثاني خلفاً للرئيس باراك أوباما.

ومنذ فوز ترمب بمنصب الرئاسة الأمريكية، لم تعد كلينتون، التي شغلت منصب وزيرة الخارجية من عام 2009 إلى 2013، تكثر من الظهور علنا.

وقالت كلينتون "هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى خسارتنا الانتخابات بهذه الطريقة".

* الفيديو لجيمس كومي يتحدث في مؤتمر صحافي سابق عن التحقيقات بشأن البريد الإلكتروني لكلينتون.