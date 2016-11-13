شاهد: طائرات كلاسيكية في سباق من اليونان إلى أفريقيا عبر مصر

أقلعت 12 طائرة كلاسيكية صنعت في الفترة بين عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي من جزيرة كريت اليونانية أمس في سباق نادر لمسافة 12800 كيلومتر من اليونان إلى جنوب أفريقيا.

وهذه أول مرة تخرج فيها رحلة من هذا النوع بهذا العدد الكبير من الطائرات.

وسوف تمر الطائرات عبر مسار كانت تقطعه الخطوط الجوية الإمبريالية وهي شركة نقل جوي بريطانية تجارية كانت تخدم في المسارات الجوية بين بريطانيا ومستعمراتها في أفريقيا خلال عقدين.

ومن المقرر أن تمر الطائرات عبر عشر دول من بينها مصر وبوتسوانا وزيمبابوي وتنزانيا وسيكون لها 37 محطة تنتهي في كيب تاون.

وقال سام روذرفورد منظم السباق "نتمنى أن نصل (بسلام) إلى هناك حيث سنقيم حفلا ضخما لدى وصولنا".

ومن المقرر أن تتوقف الطائرات عند أهرامات الجيزة في مصر.

وهذه أول مرة منذ أعوام يسمح فيها لهذا العدد من الطائرات بالهبوط هناك.

كما ستنضم إلى السباق في محطة كينيا الطائرة التي استخدمها الممثل روبرت ريدفورد في فيلم (الخروج من أفريقيا) الذي أدى فيه دور البطولة أمام ميريل ستريب.

وستكون عوامل الطقس من بين التحديات التي ستواجه الطيارين في رحلتهم إلى جانب مقصوراتهم المفتوحة.

كما سينامون في الصحراء في خيام سينصبونها تحت أجنحة طائراتهم وفي قوارب في نهر النيل.

وسترافق الطائرات الكلاسيكية سبع طائرات حديثة وثلاث طائرات هليكوبتر لتقديم الدعم إذا لزم الأمر.

وسيفوز الطيار الذي يصل أولا بكأس خاص يوزع في احتفالية خيرية.

ومن بين الطيارين محترفون وهواة.

وصنعت أقدم طائرة مشاركة في السباق عام 1928.

وتطير الطائرات على ارتفاع منخفض يبلغ 150 مترا عن سطح الأرض.

وستمر الطائرات على مقاصد سياحية شهيرة في القارة الأفريقية مثل شلالات فكتوريا.

وبإمكان الطائرات أن تقطع مسافة 450 كيلومترا قبل إعادة تزويدها بالوقود.