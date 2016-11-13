شاهد: صور تضع السيسي بين الرياء والإنسانية

السيسي يفتح باب السيارة لـ "فتاة العربة"

أثارت صور نشرتها مؤسسة الرئاسة المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يستقبل فتاة مصرية تدعى "منى السيد" معروفة إعلاميا بـ " فتاة العربة" في قصر الاتحادية بالقاهرة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصور أظهرت السيسي وهو يستقبل "منى" ثم يسير معها إلى مخرج القصر ويفتح لها باب السيارة بنفسه بعد أن قرر منحها "شقة وسيارة".

كانت صورة مني بدر وهي تجر عربة بضائع يدوية قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت تعاطف الكثيرين.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أمر وزارة الإسكان بتوفير شقة مجهزة بكامل الأثاث للفتاة وأسرتها. كما وجه بمساعدتها على تعلم قيادة السيارات، وتوفير سيارة نقل بضائع لها لتقودها بدلاً من جر عربة البضائع اليدوية. وتكفل الرئيس أيضا بتحمل تكلفة تأثيث شقة نجل شقيقها حتى يمكنه الزواج.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيسي وجه الدعوة لـ"منى" للمشاركة في المؤتمر الوطني القادم للشباب حتى يتسنى للجميع التعرف على تجربتها التي تتميز بالجدية والالتزام والمثابرة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الصور بتعليقات متباينة فمنهم من رأى أن الصور تجسد لفتة إنسانية للرئيس المصري تجاه فتاة كادحة ومنهم من رأى فيها ترويجا إعلاميا لتحسين وجه النظام ليس أكثر خاصة مع تدني الأحوال الاقتصادية في البلاد منذ تولى السيسي رئاسة الجمهورية.

وتعاني مصر أوضاعا اقتصادية صعبة أدت إلى زيادة نسبة الفقر والتضخم في البلاد مع انخفاض عائدات اقتصادية هامة من قطاعات السياحة والاستثمار وتراجع إيرادات قناة السويس، وقررت الحكومة المصرية تحرير سعر صرف العملة المحلية "الجنيه" لتنخفض قيمته أمام الدولار الأمريكي بنحو 80 في المائة بتعاملات البنوك اليوم الأحد، وأمس الأول وافق صندوق النقد على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار لمدة 5 سنوات وبالفعل أعلن البنك المركزي حصوله على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار ليرتفع الاحتياطي الأجنبي إلى 23.5 مليار دولار.

وفيما يلي آراء وتعليقات مصريين على صور السيسي مع "فتاة العربة"

Azza Ahmed

"الرئيس الإنسان …. تحيا مصر ورئيس مصر وشباب مصر المكافح"

Hayam Arafa ·

"مش عارفين . بصراحه عندنا احساس ان العمليه مرتبه ومخطط لها . لأنه فيه ملايين مثل هذه الفتاه يعانون وبكابدون . فلماذء هذه الفتاه بالذات ولماذا هذا الشو الإعلامى الغير مبرر ولماذا لا يكون هناك اهتمام بكافة الشعب المسكين والمطحون" .

‎السيد محمود‎

"إن هذا الشعب لم يجد من يرفق به أو يحنوا عليه – كلمة قالها هذا الرجل العظيم .. قالها قبل أن يكون رئيساً لمصر .. وكل لفته وكل كلمة وكل تصرف وكل قرار دليل واضح على صدقه فيما قال"

Sh Draz

"مين وصلها للدرجة دي من البؤس غير السيسي و اللي سبقوه"

Abo Ahmed Hm

"شقة وأثاث وسيارة نقل .. دهب ياقوت مرجان أحمدك يا رب .. بلا خيبة فيه منها آلاف يا ترى نفس المعاملة واللا دي شو إعلامي وخلاص".

Mohamed Nasreldeen

لفتة إنسانية ولا تجارة رخيصة .. الله اعلم بالنوايا ولنا الظاهر

Mera Helmy

"بنت غلبانه بتجر عربيه انتشرت صورتها الريس جالها واداها شقه وعربيه تشتغل بيها وهايدى اخوها شقه ويفرشهاله ويعلمها السواقه ومسميها فتاه العروبه .. عروبه ايه.. دى بنت مصريه وهل هايعمل كده مع الالاف المرميين فى الشوارع يا ريس النساء العاملات وطافحين الدم كتير وكلهم ليهم اولاد واخوات"..

Ahmed Ebrahem Ghonemy

"مادام لصالح شخص مقهور تبقى لقطة حلوة طبعاً ولكن مبدأ عقيم ، وميزان عدل مختل ان اللي ياخد حقه وفرصته ف البلد دي ميكونش الا واحد اتسلط عليه الضوء من الاعلام او السوشيال ميديا ..في حين ملايين غيره بيتوجعوا كل يوم بنفس المنطق ولاسباب اتفه واسهل ف الحل من بتوع الشو الاعلامي !!"

Alaa Abd EL Twwab

"حاجة فرحتني جدا حتى لو كانت شو إعلامي ده مش موضوعي اللي يهمني ان الغلبان والمظلوم يلاقي اي حد يحس بيه ويساعده والفضل طبعا يرجع لله ثم للسوشال ميديا والنَّاس اللي بتنشر وتهتم بأحوال الناس"

‎نادر توفيق‎

"طبعاً دى للشو الإعلامى – المبادئ لا تتجزأ"

محسن إسلام

"هذا رياء ليس إلا .. يقتل ملايين الفقراء بقرارات اقتصادية غير مدروسة ثم يقابل فتاة ليعطيها شقة ويدعي الإنسانية".