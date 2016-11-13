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شاهد: زلزال يضرب نيوزيلندا والآلاف يفرون من موجات تسونامي

13/11/2016

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بلغت قوته 7.8 درجة ضرب وسط نيوزيلندا بعد منتصف الليل بوقت قصير، ما تسبب في حدوث أضرار واسعة وموجة مد عاتية (تسونامي).

وترك آلاف الأشخاص على طول الساحل الشرقي منازلهم وتوجهوا إلى مناطق مرتفعة مع تحذير خدمات الطوارئ من موجات مدمرة يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار ببعض المناطق.

وقالت سارة ستيوارت بلاك – المسؤولة بوزارة الدفاع المدني إن الموجات الأولى وصلت "لكننا نعلم أنه من السابق لأوانه تقييم التأثير".

وشعر السكان بالزلزال في معظم مناطق نيوزيلندا.

وأبلغ عن وقوع إصابات لكن لم ترد تقارير عن سقوط قتلى.

وسجلت سلسلة من الهزات التابعة في مختلف أرجاء البلاد بعضها بلغت قوته 6.1 درجة.

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