شاهد: دبي تكشف النقاب عن قناة مائية بعرض أضواء مبهر

كشفت دبي النقاب عن أحدث مشروعات البناء الضخمة الخاصة بها في حفل افتتاح فخم لقناة دبي المائية.

وتربط القناة الصناعية التي يبلغ طولها 3.2 كيلومترا القلب التجاري للمدينة بمنطقة الخليج.

ويتراوح عرض القناة بين 80 مترا و 120 مترا.

وهذه هي المرحلة الأولى من مشروع سيشمل في نهاية المطاف فيلات فاخرة ذات واجهة مائية وتطورات تجارية في كل من قطاع الأعمال والترفيه فضلا عن الحدائق ومسارات للمشي ومسارات للركض وثلاثة جسور بديعة للمشاة.

ويقول المنظمون إن من المتوقع أن يجتذب المشروع نحو 30 مليون زائر سنويا.

وسيكون عمق القناة أربعة أمتار عميقة عند انخفاض المد وستسمح للسفن بطول 32 مترا كحد أقصى بالإبحار في مياهها.

كما أن من المرجح أن تتجاوز قناة دبي المائية الأماكن المهمة الأخرى المطلة على البحر في دبي من حيث القيمة والفخامة أيضا.

ويتكلف المشروع 2.7 مليار درهم (حوالي 735 مليون دولار) واكتمل في 36 شهرا فقط.