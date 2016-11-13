شاهد: بالية على متن طائرة لأول مرة!

لأول مرة في العالم، نفذت الخطوط الجوية البريطانية حفل باليه البولشوي الموسيقي على ارتفاع 50 كيلومتراً فوق الأرض، خلال رحلة على متن طائرة فاخرة من طراز بوينغ 787-9 دريملايدز، المتجهة إلى روسيا.

وبحسب وكالة سبوتنيك "sputnik news" الروسية، قامت الفرقة التي تتكون من 3 أشخاص هم المغنية الويلزية كاثرين جينكنز وشاباً وفتاة يؤديان رقصة الباليه، على متن الرحلة الجوية من لندن إلى هيرثو ثم إلى موسكو.

وعبرت المغنية كاثرين عن سرورها بتوجيه الدعوة لها للغناء في السماء، قائلة "لقد كنت دائما متحمسة للغناء في روسيا نظراً لتاريخها العميق والغني في الفنون، وأداء جنباً إلى جنب مع راقصات من فرقة باليه البولشوي كانت تجربة خاصة جداً بالنسبة لي ".

بدورها، قالت راقصة الباليه أولغا مارتشينكوفا إن الباليه في السماء يأخذ إلى مستوى جديد كلياً.

وعلق العازف الموسيقي من مسرح البولشوي، آرتيماي بياكوف "نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه الرحلة الأولى إلى موسكو وتوحيد قلب وروح الثقافة الروسية الكلاسيكية مع العلامة التجارية البريطانية الشهيرة مثل الخطوط الجوية البريطانية في هذا الأداء على متن الطائرة.