شاهد: أوغندا تزيد معاناة الكونغو وتتغلب عليها بهدف نظيف

زادت أوغندا معاناة ضيفتها الكونغو عندما تغلبت عليها 1- صفر اليوم السبت في كمبالا في افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من الدور الحاسم للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018.

وسجل فاروق ميا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18.

وواصلت أوغندا انطلاقتها الرائعة في الدور الحاسم بعدما كانت انتزعت تعادلا سلبيا ثمينا من مضيفتها غانا في الجولة الأولى، فحققت فوزها الأول ورفعت رصيدها إلى 4 نقاط وانتزعت صدارة المجموعة مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام مصر التي تستضيف غانا اليوم الأحد في قمة نارية في ختام الجولة الثانية.

في المقابل، منيت الكونغو بخسارتها الثانية على التوالي بعد الأولى أمام ضيوفها الفراعنة 1-2 في الجولة الأولى وبقيت في المركز الأخير من دون رصيد.