شاهد: أم تطرد ابنها من المنزل لانتخابه ترمب "بالمدرسة"

تداول نشطاء على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر أم أمريكية تعاقب طفلها وتطرده من المنزل بسبب انتخابه لدونالد ترمب في انتخابات مدرسية وهمية –يبدو أنها كانت كنشاط مدرسي- .

وقد أعطى الطفل صوته للمرشح الجمهوري خلال الانتخابات المدرسية، وبرر اختياره له قائلا: "إنه اختار رجل الأعمال الملياردير لأنه شاهده على شاشة التليفزيون عدة مرات" بحسب صحيفة ميرور.

ونشرت الأم الفيديو علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وتظهر فيه وهي تطرد ابنها المؤيد لترمب خارج المنزل قائلة له :"بسبب ادلائك بصوتك لترمب، فأنت خارج المنزل، نحن لا نريد محبي ترمب هنا، خذ حقيبتك واخرج من المنزل".

وعقب سماع الطفل هذه الجملة من والدته وإصرارها علي خروجه من المنزل، دخل في نوبة بكاء شديدة، وتداول هذا المقطع الكثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي، ويرجح أنه تم التقاطه في ولاية تكساس الأمريكية.