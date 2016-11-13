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شاهد: أم تطرد ابنها من المنزل لانتخابه ترمب "بالمدرسة"

13/11/2016

تداول نشطاء على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر أم أمريكية تعاقب طفلها وتطرده من المنزل بسبب  انتخابه لدونالد ترمب في انتخابات مدرسية وهمية –يبدو أنها كانت كنشاط مدرسي- .

وقد أعطى الطفل صوته للمرشح الجمهوري خلال الانتخابات المدرسية، وبرر اختياره له قائلا: "إنه اختار رجل الأعمال الملياردير لأنه شاهده على شاشة التليفزيون عدة مرات" بحسب صحيفة ميرور.

ونشرت الأم الفيديو علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وتظهر فيه وهي تطرد ابنها المؤيد لترمب خارج المنزل قائلة له :"بسبب ادلائك بصوتك لترمب، فأنت خارج المنزل، نحن لا نريد محبي ترمب هنا، خذ حقيبتك واخرج من المنزل".

وعقب سماع الطفل هذه الجملة من والدته وإصرارها علي خروجه من المنزل، دخل في نوبة بكاء شديدة، وتداول هذا المقطع الكثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي، ويرجح أنه تم التقاطه في ولاية تكساس الأمريكية.

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