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شاهد: أم تحمي طفلها بجسدها من هجوم وحشي

13/11/2016

استخدمت أمّ أمريكية شجاعة، جسدها كدرع لحماية طفلها البالغ من العمر عامين، أثناء هجوم كلبين عليه محاولين نهش جسمه بشكل وحشي، بحسب قناة KTLA5، وصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ورصدت كاميرات المراقبة، الحادث الذي وقع في مدينة أنهايم بولاية كاليفورنيا، حين كان الطفل يلهو في فناء منزله، حين هجم عليه اثنان من الكلاب، وعلى الفور سارعت الأم بحمل طفلها بعيداً عن الكلبين اللذين أصرا على مهاجمة ابنها.

وأخذت الأم تدفع بيدها الكلبين عدة مرات من دون أن يتركاها هي أو الطفل فظلت تحميه بجسدها لاسيما بعدما فقدت مفاتيح المنزل ولم تستطع الدخول، ولم تتمكن من الإفلات بابنها إلا حينما تعالى صراخها فتدخلت جارتها بعصا، وأنقذتهما بعد مرور نحو 7 دقائق.

وتم نقل الطفل إلى المستشفى بإصابات واسعة في وجهه وساقه بينما كانت جروح الأم طفيفة، وقال والد الطفل الذي كان في عمله أثناء وقوع الهجوم، إن زوجته قامت بعمل بطولي في موقف مرعب يصعب وصفه.

وقد احتجزت السلطات الكلبين في قسم مراقبة الحيوانات لمعرفة ما إذا كانا قد قاما بحوادث سابقة، ومن ثم التصرف بشأنهما.
 
 
 
 
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