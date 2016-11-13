دي نيرو: خالجني شعور 11 سبتمبر عندما فاز ترمب

الممثل الأمريكي – روبرت دي نيرو

قال الممثل الأمريكي الشهير "روبرت دى نيرو" إنه شعر بالإحباط بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأضاف دي نيرو في حوار مع مجلة (The Hollywood Reporter) إن الإحساس الذي خالجه بعد أحداث 11 سبتمبر هو نفس ما شعر به بعد فوز ترمب بالرئاسة.

وفي تصريح للوكالة الفرنسية أكد دي نيرو تأييده للمظاهرات التي خرجت عقب فوز ترمب والرافضة أن يكون رجل الأعمال المثير للجدل رئيسا لها.

دي نيرو وفي تعليق له الشهر الماضي قال إن ترمب يعتبر مصدر إحراج للولايات المتحدة، وأنه يود "أن يصفعه على وجهه".

وأضاف نيرو في تعليق له يوم الجمعة الماضي بعد يومين من انتخاب ترمب "أن الشعب الأمريكي لابد أن يكون يقظا جدا وينظر كيف ستسير الأمور في ظل الحكومة الجديدة".