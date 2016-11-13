دراسة: عقاقير الكوليسترول تقلل وفيات مرضى الروماتويد

أدوية الستاتين الخافضة للكوليسترول

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن العقاقير الخافضة للكوليسترول، التي يطلق عليها أدوية الستاتين (statins) يمكن أن تقلل عدد الوفيات الناتجة عن أمراض التهاب المفاصل الروماتويدي، بنسبة 33%.

الدراسة أجراها باحثون بمستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، وعرضوا نتائجها أمام المؤتمر السنوي للكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم، الذي يعقد حاليًا في العاصمة الأمريكية واشنطن، في الفترة من 11-16 من نوفمبر/تشرين ثان الجاري.

وأشار الباحثون إلى أن عقاقير الستاتين يمكن أن تخفّض خطر الوفاة بأمراض التهاب المفاصل، ومنها التهاب الفقار اللاصق، الذي يسبب تصلباً في العمود الفقري والمفاصل الأخرى، والتهاب المفاصل الصدفي، الذي يسبب تورم المفاصل وتقشر الجلد.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، حلّل فريق البحث نتائج قاعدة بيانات من بريطانيا، شملت 5808 من مرضى التهاب الفقار اللاصق والتهاب المفاصل الصدفي، الذين بدأوا العلاج بين عامي 2000-2014، واستخدم نصف المرضى العقاقير الخافضة للكوليسترول، فيما لم يستخدم النصف الآخر تلك العقاقير مطلقًا.

وبعد فترة متابعة استمرت 5 سنوات، اكتشف الفريق أن العقاقير الخافضة للكوليسترول قللت نسبة الوفاة بسبب التهاب الفقار اللاصق والتهاب المفاصل الصدفي بنسبة 33%.

وعن السبب في ذلك، قال إن مرضى التهاب الفقار اللاصق والتهاب المفاصل الصدفي يستفيدون من الخصائص الخافضة لنسبة الكوليسترول والدهون في الدم، والمضادة للالتهابات، التي توفرها عقاقير الستاتين، وبالتالي ينخفض لديهم خطر الوفاة بأمراض التهاب المفاصل.

وكانت دراسات سابقة، كشفت أن أدوية الستاتين، يمكن أن تخفض الوفيات الناجمة عن الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وسرطانات الرئة والثدي والبروستاتا والأمعاء.

وأشارت إلى أن تلك العقاقير يمكن أن تتحول لعلاج فعال لتسريع عملية التئام الجروح عقب العمليات الجراحية المختلفة، خاصة لدى المرضى الذين خضعوا لجراحة في القلب.