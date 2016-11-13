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حظر الشعارات الدينية والسياسية في لقاء مصر وغانا

13/11/2016

المنتخب المصري لكرة القدم

شدد المسؤولون خلال الاجتماع الفني لمباراة مصر وغانا، مساء أمس السبت، على حظر استخدام أي شعارات دينية أو سياسية، خلال لقاء الفريقين بتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

 ونقل موقع الاتحاد المصري للعبة عبر الإنترنت، نتائج الاجتماع الفني، الذي أكد عدم السماح باستخدام أي شعارات دينية أو سياسية، لافتًا إلى أن المراقبين سيحضرون إلى ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية، قبل المباراة بساعتين، بينما سيأتي لاعبو الفريقين قبل ساعة ونصف الساعة.

ويعد حظر الشعارات، هو القرار الأول من هذا النوع منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

ويستضيف المنتخب المصري مساء اليوم الأحد، نظيره الغاني في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا.

ووفقًا لنظام التصفيات المحددة من قبل (فيفا)، يتأهل إلى المونديال أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الخمس، التي تضم كل منها 4 منتخبات.

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