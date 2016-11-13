تركيا تحذر مواطنيها من السفر إلى أمريكا

الأمريكي المنتخب دونالد ترمب

حذرت تركيا مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة بسبب ما وصفتها وزارة الخارجية باحتجاجات تزداد عنفا ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب.

وقالت الوزارة في بيان أمس "في ظل المخاطر الناجمة عن الأحداث والتوتر الاجتماعي ينبغي على مواطنينا الذين يقيمون في الولايات المتحدة أو الذين يخططون للسفر إلى هناك توخي الحذر".

ونوهت الوزارة بأن "ظواهر عديدة مثل معاداة الأجانب والعنصرية والاعتداءات اللفظية والبدنية والتحرش، ازدادت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

وينظم متظاهرون مسيرات في مدن أمريكية بأنحاء مختلفة من البلاد للاحتجاج على ترمب الذي يقولون إن انتخابه يشكل خطرا على الحقوق المدنية وحقوق الإنسان، وذلك بعد يوم من إطلاق نار على محتج في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون.

كانت الخارجية الأمريكية أمرت في الشهر الماضي عائلات موظفيها في القنصلية الأمريكية بإسطنبول بمغادرة البلاد وأرجعت الإجراء لوجود تهديدات ضد المواطنين الأمريكيين.

وتشهد العلاقات بين البلدين الحليفين بحلف شمال الأطلسي توترا متزايدا في ظل مطالبة أنقرة لواشنطن مرارا بتسليم رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم الأربعاء إنه يأمل في تحسن العلاقات الثنائية بعد فوز ترم،ب ودعا مجددا إلى تسليم غولن.

