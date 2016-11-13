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بالفيديو: نمر آسيوي يثير الرعب في ريف إنجلترا

13/11/2016

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه نمر ضخم يسير في الطرقات بريف إحدى مدن إنجلترا، ما آثار الذعر بين سكان القرية.

وقالت صحيفة ديلي ميرور التي تداولت المقطع إن أحد سكان القرية، ويدعى فيليب، صور مقطع الفيديو وكان يعتقد للوهلة الأولى أنه غزال لكنه ما لبث أن أدرك أنه نمر.

وأكد فيليب أنها ليست المرة الأولى التي يرى فيها هذا الحيوان فقد سبق ورآه في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي وكان يبعد عن منزله بمسافة 70 مترا فقط.

وأضاف أن سكان القرية الآن يبقون صغارهم دائما داخل المنزل ولا يخرجون بمفردهم خوفا من وجود هذا الحيوان في مكان قريب.

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