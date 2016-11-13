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"الهنود الحمر" في شيكاغو يحتجون على فوز ترمب

13/11/2016

الهنود الحمر – صورة أرشيفية

شهدت مدينة شيكاغو الأمريكية مظاهرة للهنود الحمر (سكان أمريكا الأصليين) احتجاجاً على انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة.

وتجمع مئات المتظاهرين، مساء أمس (السبت) أمام مبنى كلوجينسكي الفيدرالي بالمدينة.

وعقب ذلك انطلقوا في مسيرة صوب برج ترمب وسط المدينة، وأدوا بعض الرقصات المعبرة عن ثقافة الهنود الحمر، وانضم إليهم معارضون آخرون للرئيس المنتخب.

ولوحظ اتخاذ الشرطة إجراءات أمنية مكثفة، كما أُغلقت الطرقات أمام المتظاهرين الذين أطلقوا هتافات مناوئة للرئيس المنتخب.

وتتواصل الاحتجاجات على انتخاب ترمب في عدة مدن أمريكية منذ انتخابه الثلاثاء الماضي.

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