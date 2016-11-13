الاثنين: "القمر العملاق" ظاهرة نادرة لا يجب أن تفوتك

سيكون العالم غدا (الاثنين) على موعد مع "القمر العملاق" كونه الأكبر حجما بالنسبة للعين المجردة منذ 68 عاما، فما هي هذه الظاهرة؟

تحدث ظاهرة "القمر العملاق" عندما يصبح القمر مكتملا بوصوله إلى نقطة الحضيض في مداره حول الأرض، وهي أقرب نقطة إلى كوكبنا..

ورغم أن هناك ما بين 4 و6 أقمار عملاقة في المتوسط كل عام، فإن قمر الـ 14 من نوفمبر سيكون قمرا عملاقا غير عادي لذا يطلق عليه البعض "القمر الخارق".

فهو يعد الأكبر منذ 68 عاما، وذلك لأنه سيستمر في نقطة الحضيض حوالي ساعتين، وسيصل لمسافة 356,509 كلم من الأرض.

ولن يقترب القمر من الأرض مثلما حدث في 14 يناير عام 1930 عندما وصل إلى مسافة 356,397 كلم إلا في 1 يناير 2257، عندما يقترب منها مسافة 356,371 كلم.

وكشفت وكالة "ناسا" أن القمر سيكون أكبر حجماً بنسبة 14% من الحجم الطبيعي وأكثر إنارةً بنسبة 30% من حالته الاعتيادية وهو في أبعد نقطة في مداره حول الأرض.

ومن المتوقع حدوث ارتفاع كبير في المد والجزر، نظراً لتأثير قوة جاذبيته المتزايدة على المد والجزر بسبب اقترابه من الأرض، ولأن قشرة كوكبنا تتأثر أيضا بجاذبية القمر، فمن الممكن حدوث ثوران في بعض البراكين بالإضافة الى هزات أرضية وزلازل محتملة، على الرغم من افتقارنا لأدلة علمية تؤكد هذه النظرية.

وعلى الرغم من أن ظاهرة القمر العملاق ستظهر جليا غدا الاثنين إلا أن القمر بدا الليلة " الأحد" أكبر من المعتاد أيضا ونشر مغردون على مواقع التواصل من دول مختلفة صورا للقمر في سموات بلدانهم وقد بدا كبير بحسب تغريداتهم.