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هولندا تبدأ صناعة طرق من "البلاستيك"

12/11/2016

هولندا تبدأ صناعة طرق من "البلاستيك"

ينتظر الهولنديون أن تبدأ إحدى شركات الإنشاء صناعة أول طريق من البلاستيك بحلول نهاية العام 2017.

وأكدت شركة "فولكر فيسل" وجود خطة لرصف الطرق في مدينة روتردام باستخدام الزجاجات البلاستيكية المعاد تصنيعها، باعتبارها بديلا صديقا للبيئة.

وأوضحت أن طبقة الرصف الجديدة ستعتمد كلية على البلاستيك المعاد تدويره من الزجاجات البلاستيكية.

وتمتاز هذه الطرق المبتكرة بأنها تحتاج إلى صيانة أقل من طرق الأسفلت التقليدية، مع قدرة أكبر على تحمل درجات الحرارة العالية التي تتراوح بين 40 و80 درجة مئوية، وعمر افتراضي أطول ووقت أقل للتجهيز ووزن أخف، فضلا عن إمكانية تجهيز أسهل للأنابيب تحت الأرض.

وكان مجلس مدينة روتردام أعرب عن استعداداه لتجربة الطريق البلاستيكي في شوارع المدينة، ويأمل المجلس ان يتم تشييد واستخدام أول طريق مجهز بالكامل من مواد معاد تدويرها في نهاية العام 2017.

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