هاملتون بطل فورمولا 1 يجمد الحيوانات المنوية لكلبه

قام لويس هاملتون بطل العالم في سباقات السيارات فورمولا 1 بحفظ الحيوانات المنوية لكلبه "روسكو" الذي يصاحبه أحيانا في المنافسات حتى يضمن أن يكون له جراء في المستقبل.

وكشف هاملتون عن نبأ تجميد الحيوانات المنوية لكلبه في حساب على انستجرام الذي يتابعه نحو مئة ألف شخص.

وكتب السائق البريطاني: "روسكو معنوياته ممتازة بسبب بعض المضاعفات اضطررنا لقص شعره".

وأضاف قائلا "لأنه كلب البلدغ الأكثر جمالا قررت تجميد سائله المنوي حتى يمكن أن أرى صغاره الجراء في المستقبل، وتابع، إنه من أفضل نسب. أمه وأباه كلاهما كانا بطلين في عروض للكلاب ولذلك سيكون شيئا رائعا أن تستمر جيناته".