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مبيعات "علي بابا" تسجل 17.7 مليار دولار في عيد العزاب

12/11/2016

مبيعات الشركة تجاوزت 17.7 مليار دولار في عيد العزاب

أعلنت شركة "علي بابا" الصينية العملاقة أنها سجلت حجم مبيعات قياسيا وصل إلى 120.7 مليار يوان صيني (17.73 مليار دولار) في مهرجان "عيد العزاب" أمس الجمعة.

وتمثل هذه المبيعات زيادة بنسبة 32 % مقارنة بحجم المبيعات عن نفس اليوم من العام الماضي.

وتعد هذه الفعالية، التي تقام في 11 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، معيارا لأداء مجموعة علي بابا العملاقة ونظرة على تحول الصين المتزايد إلى التسوق الإلكتروني.

ويزيد حجم المبيعات التي تقوم بها شركة علي بابا في هذا اليوم عن مبيعات "الجمعة السوداء" (بلاك فرايداي) و"الاثنين الإلكتروني" (سيبر مونداي) مجتمعين في الولايات المتحدة.

وقال جاك ما، مؤسس ورئيس شركة "علي بابا"، في كلمة في افتتاح المهرجان بأحد الملاعب الرياضية، إن مجموعته تطمح إلى أن تعيد تعريف نفسها من شركة إلى قوة شريكة وفاعلة في بناء وتشغيل الاقتصاد.

وحضر المهرجان نجمة السينما الأمريكية سكارليت جوهانسون واللاعب الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام وعدد من النجوم العالميين.

ويحتفل الصينيون سنويا بعيد العزاب في يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني نظرا لتكرار الرقم 1 في هذا التاريخ، لكنه تحول لاحقا من مناسبة عاطفية إلى مهرجان للتسوق الإلكتروني، ثم تطور ليصبح أكبر حدث سنوي لمبيعات التجزئة على الإنترنت في العالم.

وتسعى الشركات الصينية في هذا اليوم إلى الترويج لمنتجاتها عبر طرح تخفيضات كبيرة على المبيعات.

ويحتل جاك ما مؤسس شركة "علي بابا" المركز الثاني على قائمة الأثرياء في الصين؛ حيث تبلغ ثروته نحو 28.8 مليار دولار.

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