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علماء مناخ: انتخاب ترمب رئيسا "كارثة" تحل بكوكب الأرض

12/11/2016

دونالد ترمب، الرئيس الأمريكي المنتخب

رأى عدد من علماء المناخ الأمريكيين إن انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة سيمثل "كارثة" تحل بكوكب الأرض بأكمله، مشيرين إلى أن شغل أحد غير المبالين بالمناخ لذلك المنصب قد يعني "نهاية اللعبة بالنسبة للمناخ"، وتحطيم جهود منع خطورة الاحتباس الحراري حول العالم بحسب تقرير نشرته صحيفة (ذي غارديان) البريطانية اليوم السبت.

وذكرت الصحيفة – في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني – أن انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة كان دائما أمرا بعيد التأثير؛ لكنه لم يصل أبدا إلى حد أنه سيمثل خطرا على قابلية كوكب الأرض للحياة على سطحه.. مشيرة إلى أن عدم مبالاته بالمناخ مقابل اهتمامه بالصناعة قد يترك بصمة دائمة لوصوله غير المتوقع للرئاسة.

ونقلت (ذي غارديان) عن الباحث المناخي الأمريكي الشهير مايكل مان قوله "إن رئاسة ترمب قد تكون نهاية اللعبة بالنسبة للمناخ وأن حكمه قد يجعل من المستحيل حفظ توازن معدلات الاحتباس الحراري تحت مستويات الخطر"؛ فيما وصف العالم البارز في المركز القومي الأمريكي للبحوث الجوية كيفن ترينبيرث وصول المرشح الجمهوري للرئاسة بـ"الكارثة الكاملة للكوكب".

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بتعطيل أي اتفاق مناخي جرى التوصل إليه خلال فترة إدارة الرئيس باراك أوباما ، فيما اعتبرت الصحيفة البريطانية أن توجهات ترمب فيما يتعلق بالمناخ تعرض كل من اتفاقية باريس للمناخ التي دخلت حيز التنفيذ بالأسبوع الماضي بجانب خطة أوباما للطاقة النظيفة والتي تهدف إلى تقليل الانبعاثات لمخاطر جسيمة.

ويتولى دونالد ترمب زمام السلطة في الدولة صاحبة القوة العظمى عالميا في الوقت الذي تتكاتف فيه دول العالم للحد من آثار الانبعاثات الكربونية والارتفاع الكبير في معدلات الاحتباس الحراري.

وكانت 195 دولة قد صوتت بالإجماع في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس على اتفاق وُصف بـ"التاريخي" للحد من الانبعاثات الكربونية المسببة للانحباس. وبدأت الدول واحدة تلو الأخرى لاحقا في التصديق على الاتفاقية بينما يود ترمب وفقا لما صرّح خلال حملته الانتخابية أن يخرج من ذلك الاتفاق.

وأثار إعلان فوز ترمب بانتخابات الرئاسة الأمريكية الأربعاء الماضي الكثير من المخاوف حول العالم بسبب مواقفه الجدلية إزاء العديد من القضايا ففضلا عن توجهاته فيما يتعلق بالمناخ أبدى الرئيس المنتخب توجهات مثيرة للجدل فيما يتعلق بالعديد من القضايا كالسياسة الخارجية والموقف من الأقليات داخل الولايات المتحدة. وينتظر المراقبون حول العالم في ظل جو من الشك مما يمكن أن يسفر عن تفاعل ترمب مع المؤسسات الأمريكية المتخصصة وما إذا كان ذلك التفاعل قد يسهم في تعديل مواقفه التي يثور الكثير من الخلاف بشأنها.

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