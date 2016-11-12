شاهد: 43 قتيلا في اعتداء على مزار صوفي في باكستان

أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن هجوم على مزار جنوب غربي باكستان قتل فيه العشرات.

وقال مسؤولون محليون إن انفجارا في مزار إسلامي جنوب غربي باكستان تسبب في مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

وقال هاشم غالزاي قائد الشرطة المحلية إن عدد القتلى والمصابين يستند إلى تقارير أولية وإنه ربما يزيد عن ذلك.

وأضاف أن الانفجار في مزار شاه نوراني النائي في إقليم بلوخستان الذي يبعد 100 كيلومتر شمالي مدينة كراتشي الساحلية وقع فيما كان المئات من الأشخاص بالداخل.

وقال مسؤول الإغاثة حكيم ناسي لتلفزيون جيو إن عشرات المصابين ينقلون إلى مدينة حب القريبة وإلى كراتشي.

وقال أكبر هاريفال وزير داخلية بلوخستان إن الحكومة أرسلت 25 سيارة إسعاف من مدينة حب إلى المزار.

وقال نواز علي القائم على شؤون المزار "كل يوم قرب الغروب تقام هنا طقوس وشعائر ويأتي أناس كثيرون من أجل ذلك".

وشهد إقليم بلوخستان عددا من أسوأ الهجمات المسلحة هذا العام في باكستان.

وتبنى المسؤولية عن أحدها تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.

ويمثل الإقليم أهمية بالنسبة لممر رئيسي للنقل والتجارة بين باكستان والصين تبلغ قيمته 46 مليار دولار ويتصل بميناء جوادار جنوب غربي البلاد.