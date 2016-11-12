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شاهد: نيجيريا تهزم الجزائر بثلاثية في تصفيات المونديال

12/11/2016

حقق المنتخب النيجيري، فوزاً سهلا على منتخب الجزائر بثلاثة أهداف لهدف، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 التي ستقام بروسيا.

وبعد نهاية الجولة الثانية، يتصدر المنتخب النيجيري ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، محققا انتصاره الثاني على التوالي، يليه الكاميرون برصيد نقطتين، ثم زامبيا برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن الجزائر المتذيل.

ووفقا لنظام التصفيات، فإنه يتأهل إلى المونديال أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الخمس.

من جانبه أكد الفرنسي "جيرنوت روهر" المدير الفني للمنتخب النيجيري، اليوم السبت، أن فريقه سيحاول بشتى الطرق التأهل إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام بروسيا 2018.

وتأتي تصريحات "روهر"، بعد الفشل في التأهل إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام بالغابون 2017.

وفي تصريح تلفزيوني، قال روهر "الترشح للمونديال أصبح أمرًا ضروريًا بعد الفشل في التأهل إلى أمم إفريقيا، وهذا هو شغلي الشاغل، وسأقاتل لتحقيق هذا الهدف".

 

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